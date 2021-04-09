تقرير: عرض لأسماء الأسد مقابل مفاوضات لإطلاق رهائن أميركيين

2021/04/09 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن دولة حليفة للولايات المتحدة عرضت على سوريا تقديم المساعدة بعلاج أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد.

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