ظهوره الأول سيكون الجمعة.. بومبيو ينضم إلى فريق شبكة

2021/04/09 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الخميس، عن انضمام وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إلى كادرها كمساهم في المحتوى.

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