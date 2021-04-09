مقتل شخص وجرح آخرين بإطلاق نار في تكساس

2021/04/09 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، برصاص مسلح أطلق النار، الخميس، داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين الواقعة بولاية تكساس الأميركية، وفقا لما أعلنت الشرطة.

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