طائرة مساعدات إماراتية لسوريا

2021/04/09 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الخميس، بإرسال أبوظبي شحنة مساعدات طبية إلى سوريا، تتضمن لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساعدات غذائية.

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