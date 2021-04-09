الحبس المؤقت في الجزائر لخمسة من ناشطي الحراك في إطار تحقيق حول مزاعم بالتعذيب

2021/04/09 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القضاء الجزائري، الخميس، بإيداع خمسة من ناشطي الحراك المناهض للنظام الحبس المؤقت في إطار تحقيق يجريه بمزاعم تعرض قاصر للتعذيب أثناء التحقيق معه في مركز للشرطة، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

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