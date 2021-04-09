"M060108-01" كان غزير الانتاج في السجن فاصبح زعيما لداعش

2021/04/09 | 06:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" بأن خليفة داعش الذي بايعه التنظيم خلفا لأبي بكر البغدادي، عمل مخبرا للأمريكان خلال سجنه في العراق....

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