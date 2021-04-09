ما هي مفاهيم

2021/04/09 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم الكثيرون كلمة إسلام أو "الإسلام" بصورة عامة وفي الحقيقة فإن هذه الكلمة لها عدة مفاهيم وليس مفهوم واحد كما يتصور الكثيرون.فأغلب الناس يظنون أن الإسلام هو فقط الديانة ذات الأركان المعروفة والتي أنزلت على الرسول عليه السلام منذ حوالي ألف وخمسمائة عام.ولو كان الأمر هكذا لما ذكر القرآن أن إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء كانوا "مسلمين" وهم لا يعرفون كلمة واحدة باللغة العربية ولم يكونوا يعرفون الرسول محمد عليه السلام ولا يعرفون آية واحدة من القرآن الكريم فهو لم يكن موجوداً في وقتهم.

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