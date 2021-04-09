وزير الكهرباء العراقي يكشف عن استعدادات وزارته لفصل الصيف

2021/04/09 | 07:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، عن استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الصيف وساعات تجهيز المواطنين بالطاقة....

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