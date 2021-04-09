دياب إلى العراق لتوقيع اتّفاق استيراد النفط

2021/04/09 | 07:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب العراق في ١٧ و١٨ نيسان الحالي، على رأس وفد وزاري مؤلّف من وزراء: الزراعة والصناعة والصحة والسياحة و...

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