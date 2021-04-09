سوق جوازات سفر لقاح كورونا

2021/04/09 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء في الأمن السيبراني إن جوازات سفر لقاح فيروس كورونا المزيفة تباع عبر الإنترنت، وهناك عمليات احتيال سريعة النمو تثير القلق، في وقت تراهن فيه الدول على مثل هذه الوثائق لإحياء السفر وإنعاش اقتصاداتها.

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