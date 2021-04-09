ماذا قالت أوساط سياسية عراقية حول نتائج الحوار الإستراتيجي؟

2021/04/09 | 08:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى ردود الافعال الرسمية والشعبية تجاه ما اعلن من نتائج الحوار الاستراتيجي الاميركي العراقي في جولته الثالثة....

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