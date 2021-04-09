2021/04/09 | 08:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقيين من مغبة عدم الالتزام بارشاداتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تحذر العراقيين من كارثة وعواقب وخيمة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تحذر العراقيين من كارثة وعواقب وخيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).