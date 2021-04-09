صورة كبيرة لصدام في مجلس عزاء قاض حاكمه (صورة)

2021/04/09 | 08:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت صورة الطاغية صدام، في مجلس عزاء قاض حاكمه خلال فترة محاكمته التي جرت بعد عام 2004....

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