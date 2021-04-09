المهرجان القومى القادم للمسرح المصرى - اشرف عتريس

2021/04/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس ا.بعد كل مهرجان للمسرح والسينما حتى الموسيقا واعلان النتائج تقوم القيامة فور اعلان اسماء الفائزين والعروض والأفلام ويأتى التصنيف لايعجب احد خاصة مركز اول وثان وثالث ,,حدث هذا ولا يخفى على احد (كوارث) المهرجان القومى للمسرح وعلىمرأى بعين الجميع وهذا فى رأيى مايفسد بهجة الحضور ،،لذلك أنا مع اقتراح إلغاء التسابق فى المهرجان القومى تحديدا على أن تكون هناك لجنة (واحدة) ......





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