بيانات صديقة .بيان حزب العمال الجزائرى -!لا لمهزلة الانتخابات التشريعية! من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيادى- - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/04/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر ..



حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب"في هذه الانتخابات العمال الاشتراكي – PST – "بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم ......





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