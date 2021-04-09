أنانية الطبقة المتوسطة - عبدالله عطية شناوة

2021/04/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة اسباب عديدة تقف وراء حالة الضعف التي يشعر بها الأنسان حاليا أمام فيروس كورونا الذي يحصد مئات الآف الضحايا في بلدان ((العالم المتطور)).



وربما من بين أهم تلك الأسباب نوازع وعقلية الفرد الذي ينتمي الى الطبقة المتوسطة في هذه المجتمعات.



نوازعه الى زيادة دخله، وحرصه على دفع أدنى نسبة ممكنة من ذلك الدخل كضرائب لتمويل قطاعات الرفاه الأجتماعي، وأهمها التعليم والصحة ورعاية المسنين والأطفال وغيرها.وف ......





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