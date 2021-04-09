ورشة تعريفية بلعبة الركبي

2021/04/09 | 08:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اختتمت الورشة التعريفية للعبة الركبي في بغداد بمشاركة 20 رياضياً بهدف التعريف باللعبة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للجنة الركبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الورشة نظمتها اللجنة الفنية والتطوير في لجنة الركبي العراقي وبدعم معنوي من رئيس الاتحادين العربي والآسيوي قيس الظالعي وبالتعاون مع مدارس "الـقمار الأهلية" وبحضور رئيس لجنة الركبي فريق هزاع والأمين العام محمد حنون الجزائري وعضو اللجنة زاهر ذياب ، وبمشاركة 20 رياضياً .

وأكد مدير الورشة محمد حنون الجزائري أن "هذه الورشة تعد أول نشاطات لجنة الركبي في 2021 ، حيث ستشهد الأيام المقبلة إقامة ورش فنية للتعريف باللعبة في باقي محافظات العراق "، مبيناً أن "المشاركين في هذه الورشة سيتم ترشيحهم للدخول في الدورات التدريبية والتحكيمية الآسيوية التي سيتم تحديد مواعيدها بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي للركبي .

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