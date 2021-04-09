مُسلحان يسرقان مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو من أحد أشهر فنادق باريس!

2021/04/09 | 08:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر أمنية فرنسية باعتداء مسلحين على فندق "جورج الخامس" الفاخر في باريس، وسرقة مجوهرات بقيمة نحو 100 ألف يورو.

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وحسب المصادر، فإن رجلين مسلحين دخلا مبنى الفندق الواقع في شارع الشانزليزيه، والتابع لشبكة "فور سيزونز"، وسط العاصمة الفرنسية في حوالي الساعة 9:30 مساء الخميس.

وسرق اللصان مجوهرات من علامات تجارية مشهورة، كانت معروضة داخل مبنى الفندق، حيث تقدر أضرار الاعتداء بنحو 100 ألف يورو.

وتوارى المهاجمان عن الأنظار على وجه السرعة دون إصابة أحد بأذى، وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في الحادثة.

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