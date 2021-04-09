2021/04/09 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت، قام ناشطون لبنانيون بكتابة شعارات على الحواجز الاسمنتية للطريق الرئيسي بالقرب من المرفأ.

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