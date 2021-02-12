سرقة مراسل خلال البث المباشر (فيديو)

2021/04/09 | 08:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعرض مراسل تلفزيوني في الإكوادور للحظة مرعبة، بعدما هدده لص بالسلاح لسرقة هاتفه، بينما كان في بث مباشر أمام الكاميرا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دييغو أوردينولا، المراسل الرياضي لـ"DIRECTV"، كان في بث مباشر من خارج ملعب مونومينتال في مدينة غواياكيل، قبل أن يفاجئه لص بمسدس في يده.

وشارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه في تويتر، يوم 12 فبراير، وعلق عليه بالقول: "لا يمكننا حتى العمل في هدوء.



حدث هذا في الساعة 1 ظهرا ".

وفي مقطع الفيديو، يظهر اللص واضعا كمامته على وجهه، ويشهر المسدس في وجه المراسل والمصور، ويقول: "هاتفك..



اعطيني هاتفك".

بعدها، انتزع اللص الهاتف من المصور ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes.



#Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od

— Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

N.A

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