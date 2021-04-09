عطل فني يضرب “فيسبوك وانستغرام” في عموم العراق

2021/04/09 | 09:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعرض تطبيقي “فيسبوك” و”انستغرام”، ليلة الجمعة، الى عطل فني مفاجئ في العراق وبعض بلدان العالم.ولاحظ مستخدمو موقعي “فيسبوك” و”انستغرام” للتواصل الاجتماعي، توقف حساباتهم في مناطق متفرقة من العراق وعدد من دول العالم، بعد منتصف الليل.وتسبب العطل بعدم قدرة مستخدمي فيسبوك على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، فضلا عن توقف حسابات المستخدمين الاخرين عن العمل بصورة كاملة.ولم تصدر شركة “فيسبوك” حتى الآن أي بيانات للتعليق على هذا العطل.وكان فيسبوك وواتسآب وإنستغرام قد تعرضوا في وقت سابق، لعطل مماثل استمر قرابة الـ45 دقيقة.وأوضحت “فيسبوك” في بيان صدر حينها أنه “في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة […]

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