هيئة الآثار: مكافأة مالية لكل من يعيد قطعة أثرية إلى الجهات الرسمية

2021/04/09 | 09:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أثارت بادرة تسليم قطع أثرية إلى السلطات المختصة بعد أن عثر عليها مواطنون في مناطق متفرقة عن طريق “الصدفة”، ترحيباً لدى هيئة الآثار العراقية.وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، حاكم الشمري، “نقدر ونثمن عاليا هذه المبادرة، من مواطنين احدهما كربلائي وآخر بصري، في تسليم القطع الأثرية”.ولفت إلى أن قائمة القطع الأثرية تشمل جرارا فخارية، وقناني زجاجية وألواح طينية مختلفة، وقطع أثرية متنوعة الأشكال والنقوش، تعود لعهود حضارية موغلة في القدم.وأضاف “نشدد على المواطنين العراقيين بضرورة إعادة كافة الممتلكات الثقافية والآثارية، لمكانها الطبيعي في المتحف العراقي، والتي قد يعثر عليها عن طريق الصدفة، أو […]

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