مصرف الرافدين يعلن قائمة فروعه التي تستقبل طلبات شراء شقق في مجمع بسماية

2021/04/09 | 09:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، المباشرة بالتقديم على شقق مجمع بسماية السكني وبتخفيض قيمة قسط المقدمة لشراء الوحدات السكنية في المجمع إلى 10% .

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 نيسان 2021)، ان "المصرف باشر بتنفيذ التعليمات والقرارات الرسمية الخاصة بتخفيض قسط المقدمة لبسماية الى ١٠ بالمئة".

واضاف ان "مدة تسديد قروض بسماية حددت بـ25 سنة"، مشيرا الى انه "تم تحديد الفروع للتقديم على شقق بسماية وهي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

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