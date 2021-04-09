دراسة جديدة تربط بين التعرض لأشعة الشمس وانخفاض خطر الوفاة جراء كورونا

2021/04/09 | 09:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة جديدة قائمة على الملاحظة نشرها موقع "يوريك أليرت" العلمي إلى أن "هناك ترابط بين المناطق المشمسة وعدد أقل من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا".

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