2021/04/09 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة (09 نيسان 2021)، المباشرة بالتقديم على شقق مجمع بسماية السكني وبتخفيض قيمة قسط المقدمة لشراء الوحدات السكنية في المجمع إلى 10%.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف باشر بتنفيذ التعليمات والقرارات الرسمية الخاصة بتخفيض قسط المقدمة لبسماية الى 10 بالمئة".وأضاف، أن "مدة تسديد قروض بسماية حُددت ب25 سنة"، محدداً فروع التقديم على شقق بسماية وهي: "المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يباشر بالتقديم على شقق بسماية وبتسديد 25 سنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يباشر بالتقديم على شقق بسماية وبتسديد 25 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).