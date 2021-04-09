'محاولات اسقاط وفرض مشاريع وخدمة دول اخرى'.. المالية النيابية تكشف كواليس ليلة الموازنة!

2021/04/09 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية في البرلمان، كواليس اقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في حديث متلفز تابعه NRT عربية، الجمعة (9 نيسان 2021)، ان "بعض النواب داخل البرلمان أرادوا إسقاط الموازنة بجلسة التصويت عليها من أجل إحراج الحكومة ماليا".

واضاف، ان "الموازنة شابها الكثير من التقاطعات إذ أن هناك قوى سياسية معينة أرادت فرض مشاريع معينة وأخذ تخصيصات لها في الموازنة".

واشار الجبوري، الى ان "بعض محاولات نواب جاءت لفرض مشاريع معينة، في مناطقهم، والتي تشمل مشاريع اعمار وخدمات، جاءت لنفع دول معينة شرقية أو غربية، دون النظر إلى مدى استفادة المواطنين من هذه المشاريع، حيث كان الأهم لديهم خدمة مصالح تلك الدول".

واوضح، ان "اللجنة المالية النيابية ورغم بعض الخلافات، استطاعت مواجهة تلك الرغبات والحد منها، من خلال متابعة دقيقة لبنود الموازنة ما عدل أو اضيف عليها".

وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس (8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، داعيا إلى تحقيق بنودها بما يحقق الإصلاح.

N.A

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