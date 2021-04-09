2021/04/09 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يشارك نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش في بطولة فيلم جديد من مغامرات أستيريكس وأوبيليكس، حسبما أعلن اللاعب السويدي الشهير الخميس عبر حسابه على “إنستغرام”.ويجسد مهاجم نادي ميلان الإيطالي البالغ 39 عاما شخصية رجل من حقبة الرومان يحمل اسم كايوس أنتيفيروس.وجرى الإعلان عن النبأ عبر حساب إبراهيموفيتش على “إنستغرام” من خلال نشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلاتان إبراهيموفيتش يدخل عالم الأفلام) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلاتان إبراهيموفيتش يدخل عالم الأفلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).