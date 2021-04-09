القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية في المثنى

2021/04/09 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ألقت الأجهزة الأمنية في المثنى، القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية.وقالت قيادة شرطة المثنى في بيان ان “مفارز النجدة ألقت القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية من حقائب النساء”.واشارت إلى ان “المتهمة التي اكتشف انها من ارباب السوابق اعترفت بسرقة مصوغات ذهبية ومحال تجارية،./انتهى2

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