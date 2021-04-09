العقوبات تقترب من المسؤولين اللبنانيين… والبدايةً بحظر السفر

2021/04/09 | 09:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول فرنسي إن العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين عن تعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، أصبح “جدياً جداً حالياً”.

وكشف المسؤول لموقع “نداء الوطن” اللبناني الخميس، أن الاتحاد الأوروبي، يعمل على تحديد الأسماء التي ستطالها العقوبات، وطبيعة العقوبات التي سيسلطها عيها، مُضيفاً أن بعض العقوبات يمكن إقرارها بسهولة ودون انتظار قرار أوروبي شامل، بالاعتماد على آلية “شينغين” التي تنظم الدخول إلى الفضاء الأوروبي، بحرمان المسؤولين اللبنانيين من الحصول على تأشيرة دخول، إلى أوروبا.

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