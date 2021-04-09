ذي قار تسجل قفزة بعدد إصابات كورونا

2021/04/09 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، قفزة بعدد إصابات فيروس كورونا، تجاوزت الـ300 إصابة.وقال المصدر، إن “دائرة صحة محافظة ذي قار، أجرت 927 مسحة، كانت الموجبة منها 303 إصابات، والسالبة 624″، فيما لم يتبين إذا ما سجلت المحافظة وفيات جراء مضاعفات الفيروس.وسجلت ذي قار، في يوم أمس الخميس، 239 إصابة، و3 وفيات، و180 حالة شفاء.

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