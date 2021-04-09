لجنة اتحاد كأس الخليج تتحدث عن مالمسته في العراق.. هل ستوصي باستضافة البصرة لخليجي 25؟

2021/04/09 | 09:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد عضو لجنة التفتيش التابعة لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم المهندس خالد سليم الحاج أن اللجنة سترفع توصيتها بجاهزية العراق لاستضافة النسخة 25 من دورة كأس الخليج لكرة القدم.

وقال الحاج في تصريحات صحفية، “لم نرفع حتى الآن التوصية بشكل نهائي ولا نزال ننتظر التقارير من الجهات الرياضية بالعراق.



إلا أن اللجنة لمست تطورا واضحا في البنية التحتية في مدينة البصرة، خصوصا على مستوى المدينة الرياضية، لذلك فإن اللجنة ستتجه لرفع توصية بجاهزية العراق لاستضافة هذا الحدث الكروي الخليجي”.

وأضاف أن العراق انتهى من تجهيز الملعب الرئيسي ملعب البصرة، ولا تزال الأعمال الإنشائية قائمة في الملعب الثاني ملعب المينا، الذي سيتم تسليمه في شهر سبتمبر القادم، بحسب تقارير الجهات الرياضية بالعراق، مشيرا إلى أن العراق حدد 4 ملاعب تدريبية في المدينة الرياضية بالبصرة وملعبين إضافيين في مجمع إستاد المينا، وكذلك ملعب رديف في البصرة لإقامة المباريات، موضحا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الفنادق، إلا أن هناك فندق ميلينيوم تحت الإنشاء والذي سيجهز في سبتمبر وأن هناك تطورا على الجانب اللوجستي، مبينا في الوقت ذاته أن رؤساء الاتحادات الخليجية هم من يملكون القرار النهائي للاستضافة الرسمية لـ”خليجي 25″.

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