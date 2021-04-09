الدفاع المدني يتدخل لانتشال جثتين وإنقاذ آخر في حادث سير ’مروع’ ببغداد

2021/04/09 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انقت فرق الدفاع المدني، الجمعة، شخصاً، فيما انتشلت جثة اثنين نتيجة حادث سير مروع وسط بغداد.

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وذكؤت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 نيسان 2021)، ان "فرقها تمكنت من انقاذ شخص وانتشال جثتين نتيجة حادث سير مروع لعجلة مدنية على طريق مطار المثنى وسط بغداد".

حيث استخدمت فرق انقاذ الدفاع المدني، بحسب البيان "معدات الانقاذ الهيدروليكية لقص الحطام وإخراج الجثث مع تأمين تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة فيما قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قب نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".

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