"سلاح مالي" ضد الولايات المتحدة.. تحذير من استغلال الصين للبيتكوين وإضعاف الدولار

2021/04/09 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد المستثمر التكنولوجي والمؤسس المشارك لشركة (باي بال)، بيتر ثيل، أن الصين يمكن أن تستخدم العملة المشفرة الأكبر في العالم (بتكوين) كـ"سلاح مالي" ضد الولايات المتحدة، حسبما نقلت عنه شبكة فوكس نيوز.

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