بعد 95 يوماً على احتجازها.. إيران تفرج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية

2021/04/09 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أفرجت الحكومة الإيرانية عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" وبحارتها، التي احتجزتها السلطات الإيرانية منذ 95 يوماً، فيما أشارت سابقاً إلى أن احتجازها كان بسبب "تلوث بيئي".ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن "وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، قالت إنه تم الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية التي كانت توجد في ميناء في بندر عباس بإيران، وطاقمها اليوم الجمعة".

وأشارت إلى أن "قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة".

وغادرت السفينة وعلى متنها قبطانها و12 بحارا، إيران، وكان أفراد الطاقم قد تم إطلاق سراحهم في وقت سابق، غير أنهم بقوا في السفينة لأغراض الصيانة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز في يوم 4 كانون الثاني الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية.وكان على متن الناقلة 20 بحارًا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارًا من ميانمار، وبحارين إندونيسيين وبحارين فيتناميين.

وأفرجت إيران عن 19 بحارا في يوم 2 آذار الماضي، باستثناء القبطان الكوري الجنوبي بسبب اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتلوث البيئي.

وعاد 9 بحارة تم الإفراج عنهم إلى الوطن، ويوجد حاليا في السفينة القبطان و12 بحارا تم استبدالهم لإدارة السفينة.

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