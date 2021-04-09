دراسة تكشف توقيت شرب القهوة للحصول على أفضل طريقة لحرق الدهون

2021/04/09 | 09:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت دراسة جديدة أن شرب القهوة قبل التمرين الصباحي يساعد على حرق الدهون بشكل أسرع.إذ وجد العلماء أن تناول فنجان قهوة قبل نصف ساعة من ممارسة الرياضة يزيد بشكل ملحوظ من مستوى أكسدة الدهون، خاصة في فترة ما بعد الظهر، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.ولكن في حين أن أفضل النتائج […]

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