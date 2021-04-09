الرافدين يعلن العروض الجديدة للتقديم على شقق 'بسماية'

2021/04/09 | 09:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، المباشرة بالتقديم على شقق مجمع بسماية السكني وبتخفيض قيمة قسط المقدمة لشراء الوحدات السكنية في المجمع الى 10%.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 نيسان 2021)، ان"المصرف باشر بتنفيذ التعليمات والقرارات الرسمية الخاصة بتخفيض قسط المقدمة لبسماية الى 10 %".



واضاف البيان، ان "مدة تسديد قروض بسماية حددت بـ 25 سنة"، مشيرا الى انه "تم تحديد الفروع للتقديم على شقق بسماية وهي:

المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

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