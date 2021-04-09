لصة المتقاعدين والرعاية الاجتماعية تقع بيد الأمن في المثنى

2021/04/09 | 09:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت الأجهزة الأمنية في المثنى، الجمعة، من القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقالت قيادة شرطة المثنى في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 نيسان 2021)، ان "مفارز النجدة ألقت القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية من حقائب النساء".

واضاف البيان، ان "المتهمة التي اكتشف انها من ارباب السوابق اعترفت بسرقة مصوغات ذهبية ومحال تجارية"، مشيرا الى انه "تم احالتها للمحاكم المختصة".

N.A

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