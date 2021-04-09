مايك بومبيو… من وزارة الخارجية إلى متعاون مع فوكس نيوز

2021/04/09 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت شبكة فوكس نيوز، أمس الخميس، أن مايك بومبيو وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انضم إلى الشبكة الإخبارية الأمريكية المحافظة، بصفة “متعاون”.

وقال بومبيو في بيان: “سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيوسياسة والعلاقات الدولية وسياسات أمريكا أولاً التي ساعدت في رسم مسار الرخاء، والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة”.

وأكدت رئيسة فوكس نيوز سوزان سكوت أن “مايك بومبيو، هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراماً في الولايات المتحدة، في السياسة الخارجية، وقضايا الأمن القومي”.

وأضافت “أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة”.

ويُذكر أن بومبيو عين وزيراً للخارجية خلفا لريكس تيلرسون في أبريل (نيسان) 2018 وبقي في منصبه حتى نهاية عهد ترامب في يناير (كانون الثاني) 2021.

وقبل ذلك كان مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، سي آي ايه.

وأخيراً، انضم بومبيو إلى الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين، وإلى الذين هاجموا تقرير خبراء حول منشأ فيروس كورونا، معتبرين أنه جزء من “حملة تضليل” من منظمة الصحة العالمية والحزب الشيوعي الصيني.

وكان بومبيو رأس حربة في المواجهة بين إدارة ترامب والصين.

وبقي بومبيو وفياً لترامب حتى اللحظة الأخيرة، وهاجم مثل الرئيس السابق باستمرار وسائل الإعلام.

ويشار إلى أن شبكة فوكس نيوز عينت شخصيات أخرى من محيط ترامب، مثل زوجة ابنه ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترامب، والمستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كايلي ماكناني.

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