18 عامًا على حرب 2003.. تعرف بالأرقام على التكاليف المالية والخسائر البشرية

2021/04/09 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ليس غريبًا أن لاتكون هناك احصائيات دقيقة عن عدد الضحايا من العراقيين والأميركان فضلا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرب الاميركية على العراق عام 2003، ليكون تذبذب المعلومات والاحصائيات منسجمًا مع ما تسببت به الحرب من فوضى بحسب تقارير عالمية وصفت الحرب.

يقدر عدد المشاركين بالحرب على العراق من القوات الاجنبية المكون من الاميركيين وحلفاؤهم، بنحو 300 ألف عسكري، حيث بلغت الاعداد بداية الحملة 207 آلاف جندي بينهم 145 ألف جندي أمريكي و62 ألف جندي بريطاني، ووصل عدد هذه القوات لاحقا إلى 270 ألف جندي، ثم زاد عن 300 ألف عسكري.

وفي التاسع عشر من آب 2010، غادر آخر تشكيل أمريكي مقاتل العراق، تاركا وراءه 50 ألف عنصر من العسكريين المشاركين بالعملية الانتقالية التي كانت تشهدها البلاد.

أمَّا القوات البريطانية في العراق، فقد وصل عددها خلال فترة الغزو إلى 46 ألف عسكري، ليأخذ العدد بعدها بالتناقص التدريجي عاما بعد عام، حيث وصل العدد في شهر أيار من عام 2009 إلى 4100 عسكري، وذلك عندما سحبت بريطانيا رسميا قواتها من تلك البلاد.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الضحايا في تلك الحرب العنيفة وماتبعها من احداث دموية، حيث تشير بعض التقديرات عن مقتل 654 ألف عراقي، ويوصف مقتل 600 ألف منهم بأنها ناجمة عن أعمال عنف وفق دراسة قامت بها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وفي عام 2007 أجرت شركة استطلاع بريطانية تدعى “Opinion Research Business” دراسة خاصة بهذا الشأن، توصلت فيها إلى مقتل مليون و33 ألف عراقي حتى ذلك الوقت، فيما رجحت مصادر أخرى لاحقا مقتل مليونين وأربعمئة ألف عراقي خلال سنوات الغزو وأعمال العنف المختلفة التي تولدت عنه.

ووفقا لأرقام وزارة الدفاع الأمريكية فقدت الولايات المتحدة 4487 عنصرا في العراق منذ غزو البلاد.

الكلفة المالية للحرب

تعد الكلفة المالية للحرب على العراق قضية جدلية ومتضاربة الارقام الا انها محصورة بين أقل من تريليون دولار، فيما تشير تقارير وحسابات أخرى بشدة إلى صرف مايفوق الـ3 تريليون دولار.

وحدة البحوث في الكونغرس الأمريكي، رجحت أن تكون الولايات المتحدة قد أنفقت مع نهاية العام المالي 2011 مبلغا قدره 802 مليار دولار أمريكي على تمويل الحرب، وقد جرى بالفعل تخصيص 747.6 مليار دولار منها.

إلاَّ أن كلاًّ من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، وليندا جي بيلميز، كبيرة المحاضرين في شؤون السياسة العامة والتمويل والموازنات في جامعة هارفارد الأمريكية، يعتقدان أن تكون الكلفة الحقيقية لحرب العراق قد بلغت ثلاثة تريليونات مليار دولار، وذلك في إذا ما أخذنا بالاعتبار الآثار الإضافية لتلك الحرب على الميزانية والاقتصاد الأمريكيين.

وقد موَّلت بريطانيا حصَّتها من تكلفة الحرب من صندوق احتياطيي الخزينة، وتلك المبالغ هي أموال إضافية تُخصَّص لدعم الميزانية العادية لوزارة الدفاع.

فوفقا للأرقام الصادرة عن مقر رئاسة الحكومة البريطانية في عام 2010، فإن تكلفة المشاركة البريطانية في حرب العراق بلغت 14.32 مليار دولار، ذهب معظمها لتمويل العمليات العسكرية، وأُنفق مبلغ 861 مليون دولار على المساعدات.

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