“المركز الخبري” ينشر حجم التعاملات الالكترونية في العراق

2021/04/09 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ينشر المركز الخبري الوطني، اليوم الجمعة، حجم التعاملات الاكترونية في العراق.التفاصيل في الرابط ادناه: اضغط هناhttp://https://drive.google.com/file/d/16RVzjTqrBv8X7mNP7eCVyYXqt9xQYs2R/view?usp=drivesdk

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