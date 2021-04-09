الطاقة النيابية: أسعار البنزين ثابتة ولا تتغير

2021/04/09 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملاأكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، أن أسعار البنزين ثابتة ،مشيرة الى عدم وجود زيادة على أسعار البنزين.وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن " اللجنة تواصلت مع وزارة النفط ورفضت زيادة سعر لتر البنزين الى 500 دينار عراقي بدلاً عن 450 دينار" ، مبيناً أن "هذا المقترح لم يتم التوافق عليه من قبل اللجنة والوزارة ".وأشار الى أن " الضريبة على البنزين المستورد هي موجودة حتى في الموازنات السابقة"، موضحاً أن "هذه الضريبة لم تزد من سعر البنزين بشيء ".وأضاف أن "زيادة سعر لتر البنزين كان مقترحاً من وزارة النفط وتم رفضه ، مؤكداً أن "سعر البنزين سيبقى على سعره الحالي ،ولا نسمح بزيادته إن كان البنزين عادياً أو محسناً

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