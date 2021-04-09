على الشريط الحدودي مع إيران.. حرس الحدود يعثر على 10 كغم من مادة الكرستال المخدرة (صور)

2021/04/09 | 10:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عثرت قوة من حرس الحدود، الجمعة، على 10 كغم من مادة الكرستال المخدرة على الشريط الحدودي العراقي-الإيراني.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 نيسان 2021)، انه "بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة تمكنت قوة من لواء حدود الثالث قيادة حدود المنطقة الأولى بالتعاون مع شعبة استخبارات اللواء من ضبط كمية ( ١٠ كغم ) مادة مخدرة نوع ( كرستال ) على الشريط الحدودي العراقي الايراني".

واشار البيان الى انه "تم تسليمها الى الجهات المختصة".

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