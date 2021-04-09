أمطار ودرجات حرارة تصل اليوم إلى 39 مئوية.. حالة الطقس في العراق لثلاثة أيام

2021/04/09 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (09 نيسان 2021)، حالة الطقس الجوية في عموم محافظات العراق، لليوم واليومين المقبلين، مشيرةً إلى ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد لتصل إلى 39 في محافظة واسط، و38 في كربلاء وبابل، و37 في بغداد والبصرة والنجف وميسان وذي قار.

وبحسب توقعات الهيأة التي ضمنتها في جداول تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما في الشمالية سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".

وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون اليوم وغداً السبت صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن، وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة لا تشهد أي تغيير"، لافتة إلى أن "المنطقة الوسطى سيكون طقسها أيضاً غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، وكذلك الحال في المنطقة الشمالية".

وتوقعت الهيأة أن تنخفض درجات الحرارة يوم غد السبت واليوم الذي يليه، في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، مع وجود بعض الغيوم بالمناطق المذكورة.

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