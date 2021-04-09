تولر: لا توجد أي نية لإغلاق السفارة الأميركية

2021/04/09 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، وجود أي خطة لإغلاق السفارة في بغداد، مشيراً إلى أن المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن تولر قوله إن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جيدة في سبيل منع تكرار الهجمات وان الإدارة الأميركية الحالية تركز على العمل الدبلوماسي للوصول إلى نتائج جيدة.

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