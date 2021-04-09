مقتل شخص واصابة 3 اخرين اثر نزاع عشائري في ذي قار

2021/04/09 | 10:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اندلع نزاع عشائري، الجمعة، بين عشيرتين في قضاء الاصلاح شرق محافظة ذي قار، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى الجرحى.

ووفقاً لمصدر أمني تحدث لـ NRT عربية (9 نيسان 2021)، فإن "أسباب النزاع لم تعرف بعد، والقوات الامنية تمكنت من الوصول الى منطقة النزاع، في محاولة منها للسيطرة على الأمر".

وأضاف، أن "النزاع استخدمت فيه "الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى مقتل شخص واصابة 3 اخرين، نتيجة المناوشات بين الطرفين".

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