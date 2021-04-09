"الطاقة" النيابية في العراق: سعر البنزين ثابت ولن نسمح بزيادته

2021/04/09 | 11:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، أن أسعار البنزين ثابتة، مشيرة الى عدم وجود زيادة على أسعار البنزين.وقال النائب بهاء الدين النوري عضو اللجنة، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن اللجنة تواصلت مع وزارة النفط ورفضت …

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