شرطة كربلاء تلقي القبض على 6 اشخاص يتاجرون بالمخدرات

2021/04/09 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء /نينا/ القت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاءالمقدسة القبض على (٦ ) متهمين لقيامهم بالمتاجرة والترويج للمواد المخدره والصادر بحقهم أوامر قبض و بحوزتهم ادوات للتعاطي ومواد مخدرة بالاضافة الى مشروبات كحولية ./انتهى

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