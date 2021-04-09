السلطات الكويتية تفرج عن 7 صيادين عراقيين احتجزتهم في مياه خور عبد الله جنوبي البصرة

2021/04/09 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أفرجت السلطات الكويتية عن سبعة صيادين احتجزتهم قوة من خفر السواحل في مياه الإقليمية العراقية " خور عبدالله .وذكر رئيس جمعية الصيادين في قضاء الفاو جنوب البصرة، بدران عيسى التميمي، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ان السلطات الكويتية افرجت مساء امس عن الصيادين السبعة وإحالتهم الى مركز شرطة ناحية سفوان.بعد ان احتجزتهم في خور عبد الله ضمن المياه الاقليمة العراقية عندما كانوا في رحلة صيد لكسب العيش على متن زورق بحجة ان تلك المياه هي المياه الكويتية ولايجوز عبورها او الصيد فيها.واضاف " ان السلطات الكويتية لا زالت تحتجز زورق الصيادين السبعة الذي تبلغ قيمته 36 مليون دينار وهو مصدر عيش عوائلهم .واشار التميمي " ان الصيادين يطالبون وزارة الخارجية بالتدخل السريع لمنع وايقاف التجاوزات من قبل دول الجوار على الصيادين العراقيين ./انتهى

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