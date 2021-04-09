2021/04/09 | 11:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ يقيم المستثمرون ارتفاع إمدادات منتجين رئيسيين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود.وبحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/ أيار 59.59 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت واحد.وكلا العقدين على مسار تسجيل انخفاض يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة في الأسبوع الجاري بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على زيادة الإمدادات تدريجيا بواقع مليوني برميل يوميا بين مايو/ أيار ويوليو/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تهبط مع تقييم المستثمرين زيادة الإمدادات وآفاق الطلب عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تهبط مع تقييم المستثمرين زيادة الإمدادات وآفاق الطلب) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تهبط مع تقييم المستثمرين زيادة الإمدادات وآفاق الطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).