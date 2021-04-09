تينيسي الأمريكية تسمح بحمل السلاح دون تصريح

2021/04/09 | 11:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت صحيفة “تينيسيان” أن ولاية تينيسي ستصبح أحدث ولاية أمريكية تسمح بحمل السلاح دون تصريح بعد أن وقع الحاكم بيل لي، مشروع قانون “حمل مفتوح للسلاح” يوم الخميس.

وسيسمح قانون “الحيازة الدستورية” الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو(تموز) لمعظم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً والذين يملكون أسلحة قانونية، بحملها في الأماكن العامة دون تصريح إضافي.

وأوضح الحاكم عبر تويتر أنه وقع يوم الخميس قانوناً دستورياً يسمح بحمل السلاح، مضيفاً “لأنه لا يجب أن يكون صعباً على سكان تينيسي الملتزمين بالقانون ممارسة حقوقهم، التعديل الثاني.



شكراً لأعضاء الجمعية العامة والاتحاد الوطني لحمل البنادق للمساعدة في إنجاز ذلك”.

يشار إلى أن من أصل 50 ولاية أمريكية، تسمح 31 ولاية بحمل السلاح في الأماكن العامة دون تصريح أو ترخيص، رغم أن الأسلحة النارية، محظورة في مواقع محددة فيها.

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